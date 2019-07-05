Ставки по ипотеке для клиентов «Аквилон Инвест» от 4,9% годовых

«Аквилон Инвест»

Квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно приобрести в ипотеку по ставке от 4,9% годовых. Банк-партнер компании Газпромбанк снизил ставку по госпрограмме «Семейная ипотека».

Напомним, госпрограмма с льготной ипотечной ставкой для семей с двумя и более детьми была запущена в прошлом году. Воспользоваться ей могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года до конца 2022 года родился (или родится) второй и последующий ребенок. Базовая ставка по программе определена как 6% годовых и сегодня распространяется на весь период кредитования. При этом ряд банков с начала года предлагает собственные программы с еще более интересными условиями.

«Газпромбанк с июля выдает Семейную ипотеку от 4,9% годовых, и на сегодня это наиболее низкая ставка по данной программе среди предложений наших банков-партнеров – до этого ставка не опускалась ниже 5% годовых», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

По ее словам, спрос на Семейную ипотеку с начала 2019 года заметно вырос по сравнению с 2018 годом. «Это связано и с расширением количества предложений от банков, и с увеличением целевой аудитории программы: число семей, подходящих под условия госпрограммы, растет ежедневно», – уточнила Надежда Зотова.

Минимальный первый взнос по программе составляет от 20%, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 12 млн рублей (при приобретении недвижимости, расположенной в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте: https://www.gazprombank.ru

Приобрести квартиру с использованием Семейной ипотеки от Газпромбанка сегодня можно в ЖК «Q-мир» и ЖК 4YOU (все очереди) в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также ЖК «СолнцеPARK» и I очереди ЖК All Inclusive в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

«Газпромбанк» (АО). Генеральная лицензия Банка России №354 от 29.12.2014

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru