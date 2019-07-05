Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиты 32 европейских и российских мини-спутника

32 малых космических аппарата отделились от разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вышли на целевые орбиты, сообщает пресс-служба Роскосмоса в «Фейсбуке» днём 5 июля.

Все средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» — отработали в штатном режиме. «Разгонник» вывел космические аппараты основной и попутной полезной нагрузки на три различные орбиты, сообщили в госкорпорации.

«Первая – это солнечно-синхронная, высотой 828 км и наклонением 98,57 градуса, вторая – высотой 580 км и наклонением 97,7 градуса. Еще часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 км и наклонением 97,5 градуса. Все аппараты штатно отделились от разгонного блока, их дальнейшее управление будут производить компании – заказчики запуска», – сказали в Роскосмосе.

Мини-спутники были доставлены на орбиты в качестве попутной нагрузки с метеорологическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2. Три из них – российские научно-образовательные спутники формата cubesat («Сократ», «ВДНХ-80» и АмурСат»). Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.