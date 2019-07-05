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Общество
05.07.2019 14:26
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После коллапса с багажом в Шереметьево сотнями набирают новых грузчиков и прощаются с топ-менеджерами

Прокурорская проверка запустила кадровые перестановки в московском Шереметьево: должностей лишилось руководство ответственной за выдачу багажа компании, штат грузчиков в аэропорту готовят к расширению. 

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура 5 июля, в ответ на представление ведомства аэропорт уволил из ООО «Шереметьево хэндлинг» начальников службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, а также директора дирекции по обработке багажа и замгенерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров. Без гендиректора осталось и само общество. 

В воздушной гавани пришли к выводу, что топ-менеджеры со своими обязанностями не справились. Кроме освободившихся вакансий, подыскивают сотрудников и для непосредственной обработки чемоданов и сумок. Увеличить штат планируют на 200 человек, ещё около трёхсот хотят привлечь от партнёрских организаций. Все кандидатуры уже подобраны. 

В прокуратуре отметили, что комиссия продолжает работу. Количество административных дел об оказании населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, возросло с 18 до 38. 

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С многочасовым ожиданием багажа пассажиры Шереметьево сталкиваются с конца мая. Один из работников на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что волокита может быть связана с массовым увольнением грузчиков. В аэрохабе задержки объяснили возросшей нагрузкой в летний сезон.

 

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