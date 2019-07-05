40-летний патриот с сильным характером. Глава ВЦИОМ рассказал, каким будет преемник Путина

Портрет преемника Владимира Путина обрисовал директор ВЦИОМ Владимир Федоров. Социолог предполагает, что россияне узнают имя еще нескоро.

«Думаю, что он [Путин] уже сейчас ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело. Имя его мы узнаем нескоро, но образ, типаж можно с той или иной долей точности набросать уже сейчас», – рассказал Федоров в интервью «Российской газете», которое вышло 4 июля.

По мнению социолога, преемник будет из поколения 40–50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления.

«Но главное – с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских "печенек"», – добавил социолог.

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По словам главы ВЦИОМ, обязательным качеством нового президента должна быть ответственность: ему придется достойно представлять Россию и отстаивать ее интересы в «концерте» великих держав, чтобы уберечь страну от рисков новой большой войны.

Федоров напомнил, что традицию «преемника» в современной истории России заложил Борис Ельцин.

Владимир Путин, полномочия которого истекают в 2024 году, ранее заявил, что не будет менять Конституцию «под себя» и не пойдет на новый срок.