Neste сливает топливо. Финская сеть АЗС покидает российский рынок

К продаже бизнеса корпорацию могла подтолкнуть нестабильность топливного рынка в сочетании с ручным регулированием. Финны смогут заработать на сделке около 10 млрд рублей, считают эксперты.

ИТАР-ТАСС/Интерпресс

Финская корпорация Neste договорилась о передаче «Татнефти» своего российского бизнеса, говорится в совместном заявлении компаний от 5 июля. В сделку войдут 75 автозаправочных станций в СЗФО и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не раскрывается. Закрыть ее планируется к концу 2019 года, после одобрения ФАС. После продажи «Татнефть» получит право пользоваться брендом Neste в течение пяти лет.

Neste объяснила свой шаг желанием сосредоточиться на «стратегических приоритетах». «Neste стремится стать мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла», – сообщил президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер (Peter Vanacker).

Россия – один из ключевых рынков для Neste с точки зрения закупок нефтепродуков, но в розничных продажах компании страна занимала небольшую долю – 7%. Так, в 2018 году в России компания заработала 299,3 млн евро. Для сравнения: в родной Финляндии – 3,15 млрд евро, а в других странах Балтики – 867,8 млн евро. При этом в России выручка выросла по сравнению с 2017 годом всего на 3%, тогда как в других странах динамика была более позитивной.

Прибыль в разрезе регионов компания не раскрывает. В СПАРК данные за 2018 год пока не опубликованы. 2017 год российская «дочка» Neste закончила c прибылью в 735,4 млн рублей, что оказалось хуже, чем в 2016 году.

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По мнению участников рынка, главной причиной продажи российского бизнеса стали не финансовые показатели. «Neste начала искать претендента на покупку еще в 2017 году. Но к окончательному решению ее подтолкнули события 2018 года, когда рынок перешел на ручное управление и стало понятно, что рыночных отношений в России нет и не будет», – комментирует президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин.

Напомним, весной 2018 года нефтепродукты на российском оптовом рынке резко подорожали. Крупные вертикально-интегрированные компании после окриков из Кремля искусственно удерживали низкие розничные цены, тогда как независимые игроки оказались перед незавидным выбором: поднимать стоимость и терять клиентов или же удерживать ее на прежнем уровне и терять прибыль.

Правительство заключило с крупными компания соглашение о заморозке цен. Его действие прекратилось с 1 июля 2019 года, чиновники решили его не продлевать, ссылаясь на то, что ситуация стабилизировалась. Впрочем, правительство пообещало компенсировать недополученный доход от экспорта нефти, если мировые цены будут более привлекательными, чем на внутреннем рынке.

Но сама по себе ситуация, когда рынок регулировался вручную, могла не устраивать иностранного игрока. В неофициальных беседах финны признавались, что, если бы в их стране было высказано схожее предложение по искусственному сдерживанию цен, озвучивший его чиновник отправился бы под арест, рассказал «Фонтанке» один из игроков петербургского топливного рынка.

Финны всегда очень трепетно относились к антимонопольному законодательству и даже не приходили на заседания Нефтяного клуба, опасаясь возможных подозрений в картельном сговоре, подтверждает Олег Ашихмин. По его словам, весной на встрече российского вице-премьера Дмитрия Козака с финским премьер-министром поднимался вопрос о перспективах работы компании. «После этого финны сделали вывод, что из России нужно уходить. Цены и дальше будут искусственно сдерживаться», – комментирует он.

Такой подход к регулированию стал серьезным испытанием для независимой розницы, говорит топ-менеджер одной из петербургских сетей АЗС. «В 2018 у большинства игроков прибыль была нулевая или отрицательная. Было непонятно – вкладывать ли в развитие, потому что с такой маржинальностью окупаемость бесконечная. Неудивительно, что акционеры Neste сочли некомфортным работать на таком нестабильном рынке», – говорит бизнесмен.

В Neste на запрос «Фонтанки» о возможных политических и экономических предпосылках сделки на момент публикации не ответили.

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Neste не будет продавать бизнес с дисконтом, а напротив, заработает на сделке, считает Олег Ашихмин. По его словам, за одну АЗС компания сможет выручить 75 млн рублей. Другой участник петербургского топливного рынка считает, что цена может находиться в диапазоне 100–120 млн рублей за одну станцию, стоимость же нефтяного терминала может достигать 2 млрд рублей. Таким образом, весь свой бизнес Neste может реализовать за примерно 10 млрд рублей.

По мнению участников рынка, «Татнефть» готова заплатить такую цену, так как стремится упрочить свое положение на Северо-Западе. Компания входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями. Но, к примеру, в Петербурге у нее всего восемь АЗС. Доля рынка, по оценке Нефтяного клуба, всего 1%, тогда как у Neste – 10%.

Северо-Запад является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО «Татнефть», сказал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Кроме того, приобретение позволит компании достигнуть стратегической цели – продавать примерно 50% производимого топлива на внутреннем рынке.

«Логика сделки понятна. У компании "Татнефть" есть профицит производства моторных топлив. Соответственно, в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург, логично было расширить сеть АЗС для их реализации», – говорит заместитель генерального директора ПТК Леонид Чурилов.

Продажа Neste «Татнефти» окажется выгодной потребителям. «В среднем цены на АЗС вертикально-интегрированной компании ниже, не исключено, что они будут снижаться и на заправках Neste», – считает Олег Ашихмин. Но существует риск, что новому менеджменту не удастся удержать высокую планку качества, которую задали финны, опасаются участники рынка.

Другие игроки тоже рассчитывают заработать на уходе Neste. «У финской компании очень привлекательный сегмент – рынок частных автомобилистов прежде всего. И, конечно, другие участники очень постараются его забрать себе. Хотя бы какую-то его часть», – комментирует Леонид Чурилов.

Neste – не единственная независимая сеть АЗС, которая задумалась об уходе с рынка. В начале июня в СМИ появилась информация о переговорах ПТК с «Роснефтью». Сообщалось, что в результате сделки вертикально-интегрированный холдинг может получить 142 АЗС на Северо-Западе. Возможная сумма сделки оценивалась в 35–40 млрд рублей. Но сами стороны ход переговоров не комментируют. По словам Олега Ашихмина, другие игроки тоже не прочь продать свой бизнес, но не могут найти покупателя. Сейчас доля независимой розницы в Петербурге – около 50%, одна из самых высоких по стране. Продажа бизнеса Neste и ПТК сократит ее присутствие наполовину. «Это не значит, что конкуренции не будет, просто она будет между вертикально-интегрированными компаниями», – отмечает эксперт.

Neste был одним из самых заметных финских игроков на российском рынке. По данным исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании», она входила в пятерку крупнейших игроков из Суоми по выручке. Суммарный объем инвестиций в российский бизнес оценивался в 215 млн евро.

Ранее об уходе из России также сообщили корпорации Kesko и Stockmann. Девелопер SRV продал свою долю в проекте «Жемчужная плаза» Сбербанку. О возможной продаже российских активов думает производитель колбасных изделий Atria.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»