Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +15
$ 63.58р
71.66р
15:04 05.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.07.2019 14:10
Печать

В российское посольство в Иране врезался грузовик и взорвался

Мужчина направил автомобиль в здание российской дипмиссии в Тегеране. Его мотивы до сих пор не ясны.

«Рано утром в пятницу грузовик с бетономешалкой столкнулся с двумя автомобилями, а затем врезался в стену российского посольства в Тегеране», – сообщает 5 июля местное агентство Mehr.

 

 

Реклама

За рулем находился 36-летний мужчина. Он погиб сразу после того, как врезался в здание. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу Тегерана.

По данным издания APA, грузовик взорвался после столкновения.

Полиция пока ничего не знает о мотивах водителя.

По предварительной информации, никто из сотрудников российской дипмиссии не пострадал.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор