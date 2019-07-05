Происшествия
05.07.2019 14:10
В российское посольство в Иране врезался грузовик и взорвался
Мужчина направил автомобиль в здание российской дипмиссии в Тегеране. Его мотивы до сих пор не ясны.
«Рано утром в пятницу грузовик с бетономешалкой столкнулся с двумя автомобилями, а затем врезался в стену российского посольства в Тегеране», – сообщает 5 июля местное агентство Mehr.
Cement truck crashes into Russian embassy wall in Tehran https://t.co/MmYGfVzjyF— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 5 июля 2019 г.
Реклама
За рулем находился 36-летний мужчина. Он погиб сразу после того, как врезался в здание. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу Тегерана.
По данным издания APA, грузовик взорвался после столкновения.
Полиция пока ничего не знает о мотивах водителя.
По предварительной информации, никто из сотрудников российской дипмиссии не пострадал.
Наши партнёры
СМИ2
Lentainform
Загрузка...