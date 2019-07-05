В российское посольство в Иране врезался грузовик и взорвался

Мужчина направил автомобиль в здание российской дипмиссии в Тегеране. Его мотивы до сих пор не ясны.

«Рано утром в пятницу грузовик с бетономешалкой столкнулся с двумя автомобилями, а затем врезался в стену российского посольства в Тегеране», – сообщает 5 июля местное агентство Mehr.

Cement truck crashes into Russian embassy wall in Tehran https://t.co/MmYGfVzjyF — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 5 июля 2019 г.

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За рулем находился 36-летний мужчина. Он погиб сразу после того, как врезался в здание. Пять человек получили ранения и были доставлены в больницу Тегерана.

По данным издания APA, грузовик взорвался после столкновения.

Полиция пока ничего не знает о мотивах водителя.

По предварительной информации, никто из сотрудников российской дипмиссии не пострадал.