То животы, то голова. В детском лагере «Мечта» под Петербургом ребенок выпал из окна

Очередной лагерь, который находится в структуре петербургского центра оздоровления и отдыха «Молодежный», стал поводом для проверки. В поселке Мичуринское в Приозерском районе ребенок упал с высоты второго этажа.

Ребенка увезли в больницу с травмами головы, сообщили 5 июля 47News в Следственном комитете Ленобласти. 10-летний мальчик пострадал в лагере «Мечта», что находится в поселке Мичуринское.

Лагерь входит в ту же структуру, что и «Восход» в Лужском районе, откуда ранее 13 детей увезли с кишечной инфекцией. Курирует работу учреждений комитет по образованию Смольного.