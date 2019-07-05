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05.07.2019 14:06
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То животы, то голова. В детском лагере «Мечта» под Петербургом ребенок выпал из окна

Очередной лагерь, который находится в структуре петербургского центра оздоровления и отдыха «Молодежный», стал поводом для проверки. В поселке Мичуринское в Приозерском районе ребенок упал с высоты второго этажа. 

Ребенка увезли в больницу с травмами головы, сообщили 5 июля 47News в Следственном комитете Ленобласти. 10-летний мальчик пострадал в лагере «Мечта», что находится в поселке Мичуринское. 

Лагерь входит в ту же структуру, что и «Восход» в Лужском районе, откуда ранее 13 детей увезли с кишечной инфекцией. Курирует работу учреждений комитет по образованию Смольного.

 

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