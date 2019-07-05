Петух Морис докукарекался до суда во Франции. За слишком ранние крики по утрам ему грозит штраф в 1000 евро

Во Франции стартовал судебный процесс по делу домашнего петуха, который, по мнению жителей департамента Приморская Шаранта, слишком рано начинает кричать по утрам. Жители этого прибрежного района Пятой республики

намерены добиться штрафа для петуха по кличке Морис и его хозяйки Корин Фессо, сообщает 5 июля Le Monde.

На заседание суда в городе Рофшор в четверг, 4 июля, противники петуха не явились. «Это просто незаметные люди, которые не хотят шумихи и рекламы», – пояснил адвокат четы Бирон – соседей петуха. При этом сам Морис со своей хозяйкой стали местной знаменитостью и даже символом сохранения французских традиций. Опрошенные изданием владельцы домашней птицы опасаются, что штраф для петуха Мориса может стать опасным прецедентом, когда деревенская местность фактически станет подчиняться правилам городской жизни.

кадр из видео/France 3 Nouvelle-Aquitaine/YouTube

Вопрос о том, является ли коммуна, где живёт крикливый петух и не довольные им соседи, сельской или городской местностью, стал ключевой темой судебного процесса. Адвокат истцов настаивает, что пригородный особняк – это уже не деревня.

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В случае судебного признания вины петуха штраф в 1000 евро будет направлен в «фонд для моряков, погибших в море», уточнили представители истцов. Ожидается, что суд вынесет решение 5 сентября. Как в таком случае хозяйка Мориса будет корректировать его поведение по утрам, не уточняется.

Петух в последние двести лет является одним из символов Франции. Генерал де Голль вводил изображение птицы в военные медали как символ боевого духа Франции. Петух является символом Национального олимпийского комитета Франции.