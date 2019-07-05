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Бизнес
05.07.2019 13:47
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145 миллионов долларов «Газпрома» заморожены по иску Украины

 

Лондонский суд принял решение заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от проекта Nord Stream по иску государственной компании Украины «Нафтогаз».

«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается  5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».

«Газпром» также обязали согласовывать с украинской стороной или судом получение средств при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов.

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Справка:

Напомним, 28 февраля российскую компанию обязали выплатить 4,63 миллиарда долларов за невыполнение транзитного договора по поставке газа. Несмотря на то что за НАК «Нафтогаз Украина» оставался долг перед газовым концерном, «Газпром» остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.

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