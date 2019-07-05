В Петербурге суд прекратил первое дело по группе «чёрных военкомов». Обвинение не доказало поточное мздоимство

Резонансное задержание сотрудников военных комиссариатов в Петербурге через три года без лишней огласки завершается прекращением уголовных дел. Перед судебным следствием не устояла ни одна взятка.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 5 июля Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вручил подсудимым постановление о прекращении уголовного дела о групповом взяточничестве. Гособвинение ранее утверждало, что отставной подполковник Дмитрий Беда сформировал структуру, где медики ставили фальшивые диагнозы, а призывники получали военные билеты с ограниченной степенью годности к службе.

Уголовное дело рассматривалось гарнизонным судом с ноября прошлого года. К весне 2019-го в нем осталось пять подсудимых, каждому из которых вменялось от девяти до одного эпизода по ст. 290 УК РФ (взятка). К финалу судебного следствия гособвинение подошло с признанием, что доказательств взятки нет, и предложило переквалифицировать на менее тяжкие статьи: врачам на служебный подлог, а Беде и сотруднице горвоенкомата – на мошенничество. Трое подсудимых ходатайству прокурора не возражали.

Врачи Елена Витошкина и Дина Мукашева оправданы по семи эпизодам взятки. Дмитрию Беде статья была переквалифицирована на мошенничество, дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Такая же мотивация (истечение сроков) легла в основу прекращения уголовного преследования Ольги Леоновой по девяти эпизодам попытки мошенничества и Ветошкиной – по эпизоду «попытка служебного подлога».

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В отношении Мукашевой и ещё одного врача, Радомского, суд продолжен. Радомский вины не признает, адвокат Мукашевой (женщина скончалась от болезни в ходе следствия) Петр Иванов настаивает на невиновности подзащитной и настроен на оправдательный приговор. Решение судья планирует вынести 9 июля.

Обличение военных комиссариатов в потоковой выдаче «белых билетов» началось в декабре 2015 года, когда со 130 тысячами в руках была задержана сотрудница горвоенкомата Ольга Леонова. Ее словоохотливость привела к возбуждению десятков уголовных дел, следствие обыскивало районные военкоматы и изымало сотни личных дел призывников. В общей сложности были задержаны не меньше 15 человек. Среди них – председатель военно-врачебной комиссии Петербурга Самир Мурсалов.