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Спорт
05.07.2019 13:38
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Жирков и Кержаков остались в «Зените» еще на один сезон

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракты с вратарем Михаилом Кержаковым и полузащитником Юрием Жирковым. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, новые соглашения с футболистами рассчитаны на один сезон, то есть до конца сезона-2019/20.

Юрий Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016-го. За три с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил два мяча и отдал 9 результативных передач, выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок страны.

Воспитанник сине-бело-голубых Михаил Кержаков провел за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

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