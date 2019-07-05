Тащи с работы каждый гвоздь. Директора авиакомпании будут судить за присвоенный самолёт полярников

Щербинский суд Москвы рассмотрит уголовное дело гендиректора авиакомпании «Шар Инк», обвиняемого в присвоении госимущества. По версии следствия, он прибрал к рукам самолёт и пустил его на запчасти.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ 5 июля, речь идёт об арендованном у государства Ан-74-200, который числился в парке «Шар Инк» и совершал полёты в Арктике. В апреле 2015 года самолёт грубо приземлился на ледовой станции «Барнео» и пришёл в негодность.

В авиакомпании ремонтом не озаботились и собственнику повреждённое имущество не вернули. По версии обвинения, начальник воспользовался своим служебным положением и распорядился самолётом на своё усмотрение: разукомплектовал, перевёз в Москву и продал. Ущерб для государства оценили в 9,3 млн рублей. Дело по части 4 статьи 160 УК с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Авиакомпания «Шар инк. Лтд» работает с 1997 года, базируется в московском аэропорту Остафьево. Совершает нерегулярные грузо-пассажирские перевозки в России и за границей. В авиапарке самолёты Ан-72/Ан-74. Гендиректорам указан Василий Ключников.