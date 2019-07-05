Завершено расследование смертельного ДТП с пьяным водителем «каршеринга» на Невском

Уголовное дело передано в районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В Петербурге завершили расследование массовой аварии на предновогоднем Невском проспекте, в которой погиб молодой автомобилист. Теперь устроивший «замес» водитель «каршеринга» предстанет перед судом.

Напомним, авария произошла ранним утром 29 декабря 2018 года у дома 30 по Невскому проспекту. Как установило следствие, 23-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем KIA Soul (со слов очевидцев, каршеринговым) и с превышением скорости двигался по Невскому от Михайловской улицы к Казанской, сообщает 5 июля пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области.

Около регулируемого перекрестка с набережной канала Грибоедова «КИА» влетела в автомобиль ВАЗ-2104, который тормозил на красный сигнал светофора. От удара «четверка» въехала в стоявшие перед ней автомобили BMW и Skoda.

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Восемнадцатилетний водитель «Жигулей» получил тяжелые травмы. Спасти его врачи не смогли: на следующий день парень скончался в больнице, не приходя в сознание.

В отношении водителя KIA возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили расследование, и в настоящий момент дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый находится под домашним арестом.