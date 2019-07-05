«Постоянный рост заявок». В посольстве Франции объяснили проблемы с визами для россиян

Посольство Франции объяснило проблемы с выдачей виз для россиян. В дипмиссии рассказали «Фонтанке», что столкнулись в «постоянным ростом» заявок на получение французского шенгена.

«Учитывая постоянный рост заявок на оформление визы (более 50 тысяч только за июнь) и для того, чтобы иметь возможность обработать заявки, поданные в Москве, за 48 часов, введена обязательная предварительная запись на подачу документов в визовый центр только в Москве», – заявили 5 июля в посольстве.

В консульстве Франции в Петербурге отметили, что «уже давно исключены из цепочки» выдачи виз, которые теперь делаются только в столице. В петербургском визовом центре Франции, который отправляет документы петербуржцев в столицу, не смогли оперативно рассказать, как ограничения повлияют на их клиентов.

Ранее специализированное издание «Турдом» констатировало, что туроператоры жалуются на введенные французской дипмиссией ограничения. Из-за нововведения российские туристические компании начали сокращать продажи туров во Францию. Некоторые игроки отрасли сетуют, что не смогли отправить всех путешественников на майские праздники из-за нерасторопности при выдаче французского шенгена.