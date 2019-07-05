Контрразведчики Незалежной поймали очередного «российского шпиона»

Служба безопасности Украины 5 июля рапортует о задержании очередного «российского шпиона», на этот раз сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром», скандально прославившего экс-президента страны Петра Порошенко уголовным делом о хищениях. В СБУ считают, что задержанный работал на военную разведку РФ.

«Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором», – говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году и за денежное вознаграждение собирал информацию о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в этом регионе.

Реклама



«Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения», – говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено подозрение в совершении преступления по статье «государственная измена» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.