Акция на двухкомнатные квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья»

ГК «КВС»

С 1 июля при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» все клиенты группы компаний «КВС» получают подарочную карту номиналом 130 тысяч рублей в магазин техники.

Но и это ещё не все. Также любой клиент при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» может отказаться от карты и воспользоваться скидкой 130 тысяч рублей на покупку жилья. Спешите! Предложение ограничено.

Сроки акции: с 1 по 31 июля 2019г. Организатор ГК «КВС». Получить информацию о строящихся объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы можно специалистам отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)