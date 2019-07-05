13 заболевших. Комитет по образованию рассказал о ситуации с сальмонеллёзом в лагере «Восход»

Источником заражения детей в оздоровительном лагере «Восход» стали продукты питания из пищеблока. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Петербурга 5 июля.

«В период с 29 июня по 2 июля в лагере «Восход» 13 детей пожаловались на плохое самочувствие. У 8 детей лабораторно подтвержден диагноз – инфекционное заболевание. Были госпитализированы 4 ребенка, остальных забрали родители. На данный момент из больницы все дети выписаны, в лагере также нет детей с признаками заболевания», – рассказали чиновники.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что возбудитель инфекции находился в одном из продуктов питания на пищеблоке. Все продукты были изъяты, исследования продолжаются. Проверены также все работники столовой, среди них заболевших не выявлено.

Напомним, родители детей из лагеря «Восход», что находится в Лужском районе Ленобласти, сообщили «Фонтанке» о вспышке сальмонеллёза. Они рассказали, что с 1 июля в ДОЛе заболели как минимум 58 детей. В региональном Роспотребнадзоре информацию об опасной инфекции подтвердили, но сказали, что количество заболевших сильно преувеличено.

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