Око за око. Иран задумал арестовать британский танкер в ответ на захват иранского

Элитное военно-политическое формирование Ирана КСИР пообещало отреагировать на задержание на Гибралтаре танкера Grace 1 с нефтью для Сирии.

«Если Великобритания задерживает танкер Ирана, то ответственность [иранских] властей заключается в том, чтобы захватить английский танкер», – написал 5 июля в «Твиттере» лидер Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резайи.

По его словам, за 40 лет, которые прошли после исламской революции, Иран никогда сам не начинал боевые действия. Однако республика оставляет за собой право «дать ответ на беспринципные действия гегемонов».

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Напомним, что 4 июля британские морские пехотинцы захватили на Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию. Судно шло под флагом Панамы, однако в Лондоне уверены, что за перевозкой стояла именно исламская республика.

Санкции ЕС против Сирии запрещают торговлю нефтью.