Авиакомпания «Россия» возобновила полеты на Шри-Ланку после теракта с сотнями жертв

Единственный российский перевозчик, у которого были прямые рейсы на Шри-Ланку, возобновляет полеты после массовых терактов на католическую Пасху.

«Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение полетной программы по направлению Москва (Шереметьево) – Коломбо (Шри-Ланка)», – говорится в сообщении авиаперевозчика от 5 июля.

У компании в неделю будет два прямых рейса в Коломбо: SU6265 будет выполняться по вторникам и пятницам, а обратно можно будет улететь в среду и субботу.

Авиакомпания «Россия» была единственным отечественным перевозчиком, кто возил туристов на островное государство. После произошедших в конце апреля терактов рейсы на этом направлении были отменены с 11 мая.

МИД РФ и Ростуризм ранее не рекомендовали посещать Шри-Ланку с туристическими целями, хотя прямого запрета не вводилось.