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Туризм
05.07.2019 12:54
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Авиакомпания «Россия» возобновила полеты на Шри-Ланку после теракта с сотнями жертв

Единственный российский перевозчик, у которого были прямые рейсы на Шри-Ланку, возобновляет полеты после массовых терактов на католическую Пасху. 

«Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение полетной программы по направлению Москва (Шереметьево) – Коломбо (Шри-Ланка)», – говорится в сообщении авиаперевозчика от 5 июля.

У компании в неделю будет два прямых рейса в Коломбо: SU6265 будет выполняться по вторникам и пятницам, а обратно можно будет улететь в среду и субботу.

Авиакомпания «Россия» была единственным отечественным перевозчиком, кто возил туристов на островное государство. После произошедших в конце апреля терактов рейсы на этом направлении были отменены с 11 мая.  

МИД РФ и Ростуризм ранее не рекомендовали посещать Шри-Ланку с туристическими целями, хотя прямого запрета не вводилось.  

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Справка:

Теракты на тропическом острове начались в ночь католической Пасхи, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны. Седьмая и восьмая бомбы взорвались уже днём, в том числе в жилом комплексе. Девятый взрыв произошел на следующий день, 22 апреля. Десятый – 25 апреля.

Общее число погибших – 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». Впрочем, доказательств её причастности к терактам нет. В рамках уголовного дела уже задержано более 100 человек. По версии следствия, взрывы устроили девять смертников.

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