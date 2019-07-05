В Ленсоветовском появятся МФЦ, библиотека и досуговый центр

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

КИО приобретет у СК "Дальпитерстрой" 1.5 тысячи квадратных метров в поселке Ленсоветовский под социальные нужды.

Помещения, в которых город планирует разместить свои социальные учреждения, будут располагаться на первом этаже жилого дома (строительный адрес – пос. Ленсоветовский, уч. 2, кор. 1.14). В доме 12 этажей и 7 секций. В настоящее время в здании ведутся кровельные и отделочные работы, а также монтаж внутренних инженерных сетей.

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В первой секции на площади 423 кв. м. расположится структурное подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения Пушкинского района. Там будет организован досуг для граждан пожилого возраста. На площадке подразделения разместятся кабинеты иностранного языка, трудотерапии и настольных игр, библиотека, актовый и компьютерный залы.

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Во второй секции на площади 485 кв м будет располагаться многофункциональный центр. Первый этаж третьей секции займет филиал № 5 Пушкинской районной библиотеки (площадь 552 кв. м).

По информации от застройщика, дом будет введен в эксплуатацию осенью 2019 года.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями корпус №1.14 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, участок 2, (северо-восточнее дома 13, литера А в Ленсоветовском). Кадастровый номер земельного участка: 78:42:1832202:43 – застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru