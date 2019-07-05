«Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала»

Футбольный клуб «Зенит» является одним из претендентов на 21-летнего нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалесом. Как сообщает Marca, мадридцы требуют за форварда около 10 миллионов евро.

Также к игроку проявляют интерес «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид», «Леванте», «Айнтрахт» и «Андерлехт».

В прошлом сезоне Гонсалес выступал за резервную команду «Реала» «Кастилью». На его счету 21 гол. За «Реал» он дебютировал 31 октября 2018 года в матче 1/16 финала Кубка Короля против «Мелильи» (4:0). Кристо заменил Асенсио на 83-й минуте и в добавленное время забил гол.

Напомним, в минувший четверг, 4 июля, «Зенит» объявил о подписании первого новичка лета-2019. Им стал бразилец Дуглас Сантос. По неофициальным данным, зарплата Сантоса в «Зените» составит 3 миллиона евро за сезон. «Гамбургу» «Зенит» выплатит 12 миллионов евро плюс три миллиона евро в виде возможных бонусов.