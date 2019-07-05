Путин подписал указ о присвоении четырём погибшим гидронавтам званий «Герой России»

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Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. В военной части сослуживцам заявили, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Двое из них — Герои России. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Здесь же живут по меньшей мере десять семей погибших. Офицеры будут представлены к государственным наградам, сообщил министр Шойгу. В школах, где моряки учились, намерены увековечить их память.

5 июля тела подводников доставили в Петербург. В церемонии прощания примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья моряков.