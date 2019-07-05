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Общество
05.07.2019 12:35
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Минобороны показало, как следит за штатовским эсминцем в Чёрном море

Минобороны России обнародовало видео слежения вертолета и кораблей Черноморского флота за эсминцем USS Carney, принимающим участие в учениях НАТО Sea Breeze-2019.

Ролике продолжительностью около 1,5 минут снят с борта вертолета и демонстрирует с различных ракурсов американский эсминец, а затем – российские корабли различных типов.

 

Как утверждается в сопроводительном комментарии к видео, корабли ЧФ контролируют деятельность кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze в северо-западной части Черного моря.

Эсминец USS Carney известен тем, что сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге в мае 2017 года. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. В Минобороны России ситуацию комментировать не стали.

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Справка:

Учения Sea Breeze-2019 проходят на Украине до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".

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