Минобороны показало, как следит за штатовским эсминцем в Чёрном море
Минобороны России обнародовало видео слежения вертолета и кораблей Черноморского флота за эсминцем USS Carney, принимающим участие в учениях НАТО Sea Breeze-2019.
Ролике продолжительностью около 1,5 минут снят с борта вертолета и демонстрирует с различных ракурсов американский эсминец, а затем – российские корабли различных типов.
Корабли Черноморского флота контролируют деятельность кораблей #НАТО, участвующих в военно-морском учении #SeaBreeze2019 в северо-западной части Черного моря. На #Видео – принимающий в нем участие эсминец #ВМССША #Carney https://t.co/pBCPQ5dIg6 @MID_RF @natomission_ru pic.twitter.com/JdKaSMqnfo— Минобороны России (@mod_russia) 5. Juli 2019
Как утверждается в сопроводительном комментарии к видео, корабли ЧФ контролируют деятельность кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze в северо-западной части Черного моря.
Эсминец USS Carney известен тем, что сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге в мае 2017 года. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. В Минобороны России ситуацию комментировать не стали.
Справка:
Учения Sea Breeze-2019 проходят на Украине до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".