Путин нашёл общие корни с папой римским в любви к Достоевскому

Любимыми писателями папы римского Франциска являются русские классики Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Об этом 5 июля рассказал президент России Владимир Путин, оговорившись, что делится этим знанием с разрешения самого понтифика.

«Вообще он сказал даже больше. "Я, – говорит, – говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником"», – цитирует Путина «Интерфакс».

Встреча Путина с папой римским прошла в Ватикане в минувший четверг. Понтифик и российский лидер общались тет-а-тет в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика. В РПЦ высоко оценили важность этих переговоров.

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После часовой беседы с Франциском Владимир Путин рассказал, что речь шла о защите христиан на Ближнем Востоке и гуманитарной помощи в Сирии. Кроме того, первые лица Ватикана и РФ говорили о развитии отношений между странами в сфере культуры, образования и здравоохранения. Служба печати Святого престола сообщила, что папа Франциск также обсудил с российским лидером ситуацию на Украине и в Венесуэле.

Западные СМИ отмечают, что это третья встреча Путина с папой римским, и третий раз Владимир Путин прибыл с задержкой. По разным данным, она составила от получаса до часа, что меньше предыдущих двух раз.