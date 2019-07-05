Смольный решил, когда «Новокрестовскую» и «Беговую» приведут в порядок

На станциях петербургской подземки «Новокрестовская» и «Беговая» (где на стенах не хватает плитки, а также не работают траволаторы) все недочеты должны быть устранены к декабрю 2019 года. Эту информацию 5 июля «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного.

«В настоящее время ОАО «Метрострой» в рамках выполнения гарантийных обязательств устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации станции метро «Беговая». Выясняется причина протечек, формируется задание на проведение работ по их устранению. В частности, для этого и была снята плитка в вестибюле. Кроме того, панели, которыми были отделены зоны траволаторов, удалены. Поскольку эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации траволаторов на них оказывается большое воздействие и требуется их дополнительное укрепление», – рассказывают в КРТИ.

Сейчас идет ремонт на двух траволаторах «Беговой», уже отремонтированы поручни и полным ходом идет наладка тормозной системы. Будут отремонтированы и два других подъемника. Как отмечают в КРТИ, декабрь 2019 года — это предельный срок, возможно, что станции удастся привести в порядок раньше.

Напомним, что станции «Новокрестовская» и «Беговая», продолжающие зеленую линию подземки на север, открылись в мае 2018 года. Практически сразу же с момента их открытия на обоих станциях постоянно случались протечки. Свою роль могло сыграть то, что «Беговая» была построена почти в два раза быстрее стандартных сроков возведения таких объектов. Спешка была нужна для того, чтобы начать принимать пассажиров до ЧМ-2018 по футболу. «Фонтанка» рассказывала о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» к середине осени 2018 года накопилось больше 1000 претензий к экстренно сданным станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая».