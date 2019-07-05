Съезд с КАД на Красносельское шоссе в сторону Песков закроют на пять дней

Почти неделю дорожники будут устранять колейность дорожного покрытия на съезде №6 развязки кольцевой автодороги Петербурга с дорогой Стрельна – Пески. Движение по нему будут полностью перекрывать.

Как сообщает 5 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7 по 11 июля на развязке полностью перекроют съезд с 56-го километра внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в направлении деревни Пески Ломоносовского района. Этот съезд однополосный.

Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут круглосуточно. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

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Также на кольцевой устраняют колейность еще на нескольких участках:

Помимо этого работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона до 10 июля сузили путепровод КАД над проспектом Культуры. Для реконструкции северного участка до 1 сентября полностью перекрыто внешнее кольцо между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И из-за аварийного состояния деформационного шва на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков.