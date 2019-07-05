Съезд с КАД на Красносельское шоссе в сторону Песков закроют на пять дней
Почти неделю дорожники будут устранять колейность дорожного покрытия на съезде №6 развязки кольцевой автодороги Петербурга с дорогой Стрельна – Пески. Движение по нему будут полностью перекрывать.
Как сообщает 5 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7 по 11 июля на развязке полностью перекроют съезд с 56-го километра внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в направлении деревни Пески Ломоносовского района. Этот съезд однополосный.
Работы выполнит АО «ВАД», вестись они будут круглосуточно. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
Также на кольцевой устраняют колейность еще на нескольких участках:
- с 25 июня по 5 июля – на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и дорогой Петербург – Матокса;
- с 30 июня по 5 июля – на внутреннем кольце между проспектами Энгельса и Культуры;
- с 27 июня до 7 июля – на внешнем кольце между дорогой Петербург – Матокса и проспектом Культуры;
- со 2 по 10 июля – в районе развязки КАД с проспектом Культуры;
- с 7 по 13 июля – на съезде с внутреннего кольца на Таллинское шоссе в Ленобласть.
Помимо этого работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона до 10 июля сузили путепровод КАД над проспектом Культуры. Для реконструкции северного участка до 1 сентября полностью перекрыто внешнее кольцо между Парашютной улицей и проспектом Культуры. И из-за аварийного состояния деформационного шва на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков.