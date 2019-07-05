Парковку для избранных сделали у Монумента защитникам Ленинграда. Разрешения выдает дочка бывшего офицера ГАИ

Михаил Огнев/

К Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы вернулись автомобили. Теперь территория помечена официальным дорожным знаком, а парковочные разрешения выписывает главная по Монументу.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 5 июля, на площади Победы установили знак парковки с подписью «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».

На парковке сегодня утром был замечен и знакомый «Фонтанке» автомобиль «Мерседес» красного цвета с номером А707НО198. Он принадлежит заведующей филиалом «Монумент героическим защитникам Ленинграда» Музея истории Петербурга Марии Кальяновой. Судя по снимкам, пропуск для парковки у памятника выдает лично она, под своей подписью. У самой Марии Олеговны, судя по лобовому стеклу «Мерседеса», бумажка отсутствует.

В ноябре 2018 года УГИБДД Петербурга и области заинтересовалось стихийной парковкой у Монумента и возбудило административное расследование. В суд документы на Кальянову с тех пор не поступали.

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Мария Кальянова приходится дочерью отставному сотруднику петербургской ГИБДД.