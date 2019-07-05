Рейтинг одобрения деятельности Путина пошел вверх

Большая часть россиян по-прежнему одобряют работу президента России Владимира Путина. Весной этот показатель даже вырос, если сравнивать с началом года. Об этом 5 июля заявили в «Левада-центре».

В мае 68% опрошенных рассказали об одобрении работы Путина. Это ниже, чем годом ранее, когда этот показатель был почти на 10% выше. В начале 2019-го деятельность президента одобряли 64%.

При этом россияне не могут до конца точно определиться, в правильном ли направлении развивается Россия или нет. Так, на вопрос: «Дела в стране идут сегодня в правильном направлении, или вам кажется, что страна движется по неверному пути?» – 48% высказались оптимистично, а 41% оказались пессимистами.

Несмотря на то, что рейтинг одобрения премьера Дмитрия Медведева чуть вырос с 33% в начале года до 36% в мае, большинство россиян по-прежнему недовольны его работой. 62% заявили, что не одобряют его деятельность на посту главы кабинета министров.

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При этом 43% респондентов поддерживают работу возглавляемого Медведевым правительства. Тех, кто не одобряет, насчитали 55%.

Напомним, что АНО «Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.