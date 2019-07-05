За реконструкцию Конюшенного ведомства поборется ООО «Кираса Инвест». За ней видна тень «Группы Ярд»

ООО «Кираса Инвест» подало свою заявку на реконструкцию архитектурного комплекса Конюшенного ведомства. Собственник — выходец из «Группы Ярд», об интересе которой к проекту «Фонтанка» писала ранее.

О том, что заявка поступила и находится на рассмотрении, «Фонтанке» 5 июля сообщил источник, близкий к инвестиционному блоку Смольного. В самом коминвесте, ответственном за организацию процесса, оперативно эти данные прокомментировать не смогли.

Компания создана чуть более месяца назад, ее учредителями в равных долях выступили Ирина Лебедева и Дмитрий Малютин. Лебедева является также гендиректором. При этом Дмитрий Малютин в 2016–2018 годах был гендиректором ООО «Группа Ярд», принадлежащего Андрею Кошкину. В мае «Фонтанка» сообщала о том, что Кошкин выразил интерес к проекту, сам он комментировать это не захотел. Телефоны созданной в конце мая «Кирасы Инвест» не указаны, оперативно связаться с Андреем Кошкиным «Фонтанке» не удалось.

«Фонтанка» подробно писала о том, какие компании намерены побороться за право реконстуркции Конюшенного ведомства. Помимо УК «Старт Девелопмент», чей проект поддержал глава КГА Владимир Григорьев, и «Тандем-Истейт», называлось связанное с Евгением Пригожиным ООО «Магазин Купцов Елисеевых». Ранее врио губернатора заявил, что у города есть 4 – 5 потенциальных интересантов на роль инвестора восстановления здания-памятника. Смольный планирует выставить все проекты на открытое общественное обсуждение.