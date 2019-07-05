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Происшествия
05.07.2019 12:04
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Задержан торговец фруктами, устроивший опасные «танцы с ножом» у метро «Проспект Большевиков» во время рейда

Бородатый мужчина, агрессивно размахивавший ножом у метро «Проспект Большевиков» в Петербурге, задержан. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба полицейского главка. 

Напомним, 33-летний выходец из ближнего зарубежья Махмадюнус Хабиров устроил «танцы с ножом» во время рейда активиста общественной организации «Потребнадзор» Александра Виноградова. Целью инспекции общественника была проверка законности уличной торговли фруктами и ягодами в Невском районе. 

В какой-то момент на защиту прилавков вышел мужчина с длинной колоритной бородой. Оборону он вёл с холодным оружием в руках, периодически прыгая в сторону наблюдавшей за ним публики. После «выступления» он обратился в Мариинскую больницу, где у него были зафиксированы следы от электрошокера. После оказанной помощи он пропал и был объявлен в розыск. Полиция возбудила дело о хулиганстве.

 

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