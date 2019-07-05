Упсала-Цирк собирает средства на инклюзивный летний лагерь для маленьких артистов

Упсала-Цирк – центр нового цирка, который объединяет в себе социально-культурные, культурные и образовательные проекты для детей и взрослых, собирает средства на летний отдых для маленьких артистов. С 12 по 21 августа планируется провести выездной инклюзивный лагерь в формате арт-резиденции, в котором примут участие 15 подростков из групп социального риска и 6 детей с синдромом Дауна.

На поездку 35 человек (21 артиста и 14 сопровождающих, тренеров и членов художественной группы) необходимо собрать 200 000 рублей. В эту сумму входит: размещение на территории летнего лагеря, питание, а также закупка реквизита для тренировок и съёмок фильма.

Как рассказали в Упсала-Цирке, главная задача арт-резиденции – создание инклюзивного пространства для творческого взаимодействия всех его участников, создание безопасной площадки для диалога с детьми на актуальные темы.

В частности, планируется проведение семинаров по ненасильственным коммуникациям и снижению агрессии. «Упсала-Цирк видит большой потенциал в диалоге с детьми на темы ненасильственных коммуникаций, жизни без насилия, гендерного и иного неравенств, взаимоотношения с людьми с особенностями», – говорят организаторы.

Также будет вестись работа над документально-игровым фильмом: «Работа над совместным творческим проектом с ясной целью в безопасном пространстве для диалога помогает детям преодолеть стереотипы по отношению к людям с особенностями или людям другой национальности. Помимо этого, создавая сценарий фильма, дети могут обсуждать уже поднятые вопросы агрессии и насилия на примере героев».

Разумеется, в рамках резиденции останется цирк – ребята будут проводить цирковые тренировки.

О том, как помочь юным артистам с пользой провести лето, можно узнать ЗДЕСЬ.

У Упсала-Цирка уже есть опыт проведения творческих и арт-резиденций для детей и подростков из групп социального риска и детей с особыми потребностями. Результатом резиденции 2016 года стала постановка инклюзивного спектакля «Я Басё», который в 2018 году стал лауреатом главной театральной премии России «Золотая Маска». А результатом арт-резиденции в Никола-Ленивце в 2018 году стала постановка спектакля «Сны Пиросмани». Работа над спектаклем велась всеми участниками резиденции, независимо от их возраста и особенностей в развитии. В 2019 году спектакль стал призером премии среди детских театров «Арлекин» «За уникальный актёрский ансамбль» и победил в номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля».