Тела погибших в Баренцевом море гидронавтов доставили в Петербург. По улицам проехали четыре военных грузовика

Извлечённые из глубоководного аппарата тела офицеров военно-морского флота утром в пятницу привезли в Петербург. Похороны пройдут в закрытом режиме.

О том, что сотрудники ГИБДД перекрыли Московский проспект, «Фонтанке» сообщил читатель. «Четыре военных «КамАЗа» ехали со стороны Пулково, не торопясь, в сторону центра», – поделился он наблюдениями.

По данным «Фонтанки», транспортный самолёт ИЛ-76 прибыл на военный аэродром в Пушкине утром 5 июля.

Ранее сообщалось, что дата и время прощания не будут объявлены официально. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья. Имена погибших будут высечены на стенах главного Морского собора святителя Николая Чудотворца в Кронштадте.

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. В военной части сослуживцам сообщили, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Двое из них — Герои России. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Здесь же живут по меньшей мере десять семей погибших. Офицеры будут представлены к государственным наградам, сообщил министр Шойгу. В школах, где моряки учились, намерены увековечить их память.