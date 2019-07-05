Набиуллина пригрозила, что на смену саморегулированию рынка придет госрегулирование

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во второй день Международного финансового конгресса в Петербурге, по итогам дискуссии о проблемах саморегулирования на рынке, пригрозила, что на смену ему может прийти госрегулирование, если игроки не справятся своими силами, сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 июля.

По её словам в некоторых случаях игроков рынка буквально приходится принуждать к саморегулированию, говорить, что «если вы не решите сами эту задачу переходов (в НПФ), инвестиционного страхования жизни, мы включим жесткие меры». Где-то это срабатывает, где-то нет.

«Работает или не работает саморегулирование — для нас действительно ключевой вопрос, – отметила 5 июля Набиуллина. – Если не сработает саморегулирование в ряде секторов, мы пойдем на государственное регулирование, и я хочу, чтобы все это понимали. Мы просто не будем терпеть мисселинг (навязывание продукта) и недобросовестные продажи, потому что это подрывает доверие к рынку.