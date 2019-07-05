Под Петербургом нашли мертвеца со скованными руками. Поиски его обидчиков полицию не занимают

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых петербуржец погиб в лесу Кировского района Ленинградской области. Окрестности в его поисках прочёсывали четыре дня.

Как стало известно «Фонтанке», в начале седьмого вечера 4 июля полицию в посёлок Михайловский пригласил случайный прохожий, наткнувшийся на неподвижное тело в лесополосе. Дежурную группу он сориентировал на грунтовую дорогу, подсказав, что отступить от неё придётся метров на двести.

На месте сотрудники увидели мужчину без признаков жизни со скованными хомутом руками и раной на шее. Личность погибшего прояснили документы: он оказался 53-летним жителем Выборгского района Петербурга. Ориентировки на него последние дни разлетались по соцсетям. Отмечалось, что последний раз его видели в камуфляжном костюме и галошах 30 июня. Районом поиска указан посёлок Михайловский.

Точную причину его смерти назовут судмедэксперты. По предварительной информации, версий о постороннем вмешательстве правоохранители не рассматривают.