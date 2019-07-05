Выходные 6-7 июня: классика в скале, драгуны и большеглазый гость из Амазонии

В этот уик-энд в Хельсинки играют электронику и классику, в Турку отрываюся на старейшем опен-эйре страны, в Савонлинне слушают оперу. Лаппенранта приглашает посмотреть на кавалеристов, а Котка - закупиться "санкционкой".

Annika Sorjonen, Korkeasaari Zoo

В первые выходные июля практически во всех регионах Финляндии ожидаются дожди с грозами. В субботу воздух прогреется до 13-17 градусов Цельсия, а в воскресенье столбик термометра поднимется до 16-21 градусов. Теплее всего будет в центральной части Суоми.

5-6 июля в Хельсинки пройдет фестиваль клубной музыки VISIO. Электронная музыка, танцы, сеты от ди-джеев из разных стран ждут на территории бывшей электростанции Сувилахти.

6 июля в Хельсинки завершится фестиваль камерной музыки. В «Церкви в скале», известной своей прекрасной акустикой, состоится гала-концерт, на котором прозвучит музыка Дебюсси, Рахманинова и Брамса. Билет обойдется в 30 евро.

7 июля в Городском музее Хельсинки устроят бесплатную экскурсию на русском языке. Начало в 15:00, регистрации не требуется. В музее можно узнать об истории финской столицы, отправиться на «Машине времени» на сто лет назад, а в Детском городе к прошлому Хельсинки предлагают буквально прикоснуться.

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В столичном зоопарке Коркеасаари недавно появился новый обитатель – южноамериканская кошка маргай. Двухлетний питомец прибыл в Хельсинки из Уэльса. Полюбоваться на этого пятнистого акробата, искусно лазающего по деревьям, можно в павильоне «Амазония». Также там родились детёныши магота.

На острове Руйссало в Турку уже в пятницу начнется один из старейших и крупнейших фестивалей Финляндии. В этом году на Ruisrock приедет американский трэп-исполнитель Трэвис Скотт, британская поп-певица Элли Голдинг, а также 14 участников американского коллектива Brockhampton и другие музыканты. Билет на один день обойдется в 109 евро, на все три – 199 евро. Фестиваль в этом году празднует своё 50-летие, а тем, кто свои полвека отметил более 20 лет назад – вход бесплатный.

В Савонлинне начался Оперный фестиваль, который весь июль будет привлекать в город ценителей классической музыки. В пятницу в старинной крепости Олавинлинна прозвучит «Риголетто» Верди, а в субботу зрителей ждет легкомысленный «Севильский цирюльник» Россини.

Международная ярмарка, летом гастролирующая по городам Финляндии, в этот уик-энд добралась до Котки. Деликатесами и товарами ручной работы из разных стран мира будут продаваться в парке Сапокка.

В Лаппеенранте начались традиционные драгунские разъезды по территории крепости и порта. В выходные всадников можно встретить с 12 до 16 часов. А подробнее о связи Лаппеенранты и драгунов расскажут в музее кавалерии в Крепости, работающем до конца августа.

В Юго-Восточной Финляндии на этой неделе проходит фестиваль камерной музыки. В его программе насчитывается одиннадцать концертов, а также бесплатные мероприятия: выступления молодых исполнителей и встречи с музыкантами. Площадками фестиваля стали Хамина, Миехиккяля, Виролахти. Темой этого было названо «Очарование природы». Поэтому, например, в круизе-концерте на остров Таммио прозвучит сюита «Карнавал животных» Сен-Санса, скрипичные концерты «Времена года» Вивальди, цикл пьес «Деревья» Сибелиуса.