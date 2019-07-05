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Власть
05.07.2019 11:19
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Зеленский произвел новые назначения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух заместителей главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальника Главного следственного управления ведомства. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

«Назначить Тиводара Богдана Михайловича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа №480/2019.

Также, согласно указу Зеленского №479/2019, заместителем председателя СБУ назначен Анатолий Дублик. Александр Карпенко назначен заместителем председателя СБУ указом №478/2019.

Ранее Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в пяти областях за причастность к контрабанде, передавал телеканал «112» со ссылкой на замглавы офиса Зеленского Руслана Рябошапку.

Должностей лишились начальники управления СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Также Зеленский снял с должности начальника главного управления СБУ в «Автономной Республике Крым» (действует на территории Украины после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году).

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