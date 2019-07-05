«Полтава» зашла в Неву. Фрегат ждет посетителей на Английской набережной

Справка:

54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В День города в 2018 году её спустили на воду. В прошлом году линкор был задействован в кронштадтской части Главного военно-морского парада, однако в парадном строю не появился.