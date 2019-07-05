«Полтава» зашла в Неву. Фрегат ждет посетителей на Английской набережной
Исторический парусник «Полтава» утром 5 июля зашел в Неву. Корабль примет участие в параде в честь Дня ВМФ.
Павел Каравашкин/
Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» члены экипажа, команда дошла из Кронштадта до центра Петербурга с ветерком – быстрее, чем рассчитывала. «Полтава» вышла в 6.30 и уже в 9.50 швартовалась у Английской набережной.
Ранее буксировку откладывали из-за непогоды.
54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в конце июня. Там на историческое судно поставили пушки, добавив 100 тонн балласта.
Справка:
54-пушечный корабль 4-го ранга «Полтава» является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. Реплику начали строить в 2013 году на верфи исторического судостроения «Полтава». В День города в 2018 году её спустили на воду. В прошлом году линкор был задействован в кронштадтской части Главного военно-морского парада, однако в парадном строю не появился.