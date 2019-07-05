Курсант ВМедА пошел со «Шпагой» на полицию в ответ на предложение проехать в отдел

Будущий военный медик попал в неприятную историю в Петербурге. Сначала его заподозрили в грабеже, потом он пошел с газовым баллончиком на приехавших его задерживать полицейских.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, в конце июня в полицию с заявлением обратился первокурсник ФИНЭКа. Он рассказал, что хотел продать почти новый iPhone XS Max некоему Андрею, с которым познакомился через «Авито» и встретился поздно вечером 23-го числа в Ипподромном переулке. Однако вместо 65 тысяч рублей петербуржец получил струю газа из баллончика. Гаджет исчез.

К вечеру 4 июля у полиции Приморского района было понимание, что возможным грабителем является первокурсник Военно-медицинской академии. Его ждали у дверей квартиры на Кушелевской дороге. В третьем часу ночи 20-летний уроженец Рязани пришел домой. Визиту полиции был не рад. На просьбу проехать в отдел извлек «Шпагу» – не холодное оружие, а уже упоминавшийся перцовый баллончик. В ответ ему показали приемы самбо, а потом надели наручники.

В ГУ МВД по городу и области задержание курсанта подтвердили, как и возбуждение уголовного дела по статье «грабеж».