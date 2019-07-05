Работники флота потеснят автомобилистов в центре Петербурга, а Соболевскую дорогу перекроет «день поля»

В воскресенье, 7 июля, в центре Петербурга будут отмечать День работников морского и речного флота. Для праздничных мероприятий на два часа перекроют движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга, с 11:30 до 13:30 перекроют Адмиралтейскую набережную от Дворцового проезда до Сенатской площади. С 12:15 до 13:30 будет закрыто движение по Благовещенскому мосту и площади Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до Благовещенского моста.

Кроме того, Благовещенский мост с 12:15 до 13:30 будет разведен, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

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А на следующей неделе в Пушкинском районе Петербурга Управление Ленинградской области по транспорту проведет выставку «Всероссийский день поля-2019». В связи с этим с 8:00 9 июля до 21:00 12 июля будет закрыто движение по Соболевской дороге от Красносельского шоссе до Старо-Красносельской дороги.