В детском лагере в Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллёза. Тревогу забили родители

Вспышку сальмонеллёза зафиксировали в одном из детских оздоровительных лагерей Ленинградской области. Тревожные сообщения поступили от читателей «Фонтанки» утром 5 июля.

«В ДОЛ "Восход" в деревне Мерёво Ленобласти вспышка сальмонеллёза у 58 детей с 1 июля. Карантин не объявлен. Лагерь находится в подчинении СПб ГБУ «ЦОО "Молодежный" комитета по образованию», – рассказал читатель Игорь.

В группе детского лагеря в соцсети «ВКонтакте» родители также просят предать информацию о вспышке гласности.

«Почему замалчивается информация о массовом отравлении в лагере? Часть детей с поносом, рвотой, температурой родители забрали. Много детей лежит в изоляторе. Уже несколько дней в лагере работает комиссия. Сначала СЭС (такого органа в России нет, есть Роспотребнадзор. — Прим. ред.), сейчас врачи, у детей берут анализы кала и соскобы и отправляют в больницу. Шикарный отдых. Требуем результаты комиссии выложить в теме обсуждения», – пишет петербурженка Ирина.

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В региональном Роспотребнадзоре информацию о вспышке сальмонеллёза подтвердили, однако отметили, что указанное в сообщениях количество заболевших сильно завышено. Мобильный телефон директора ДОЛ «Восход» Галины Лапиной не отвечает. «Фонтанка» направила запрос в комитет по образованию Петербурга.

Лагерь «Восход» находится в деревне Мерёво Лужского района Ленобласти. Одна летняя смена (21 день) стоит здесь 39,5 тысячи рублей. В данный момент на территории отдыхает вторая смена, которая должна завершиться 13 июля.