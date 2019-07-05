Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала Олегу Капитанову в регистрации кандидатом

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля отказала в регистрации кандидатом в губернаторы Олегу Капитанову. Ему не хватило подписей.

Как заявила член горизбиркома Марина Жданова, Капитанов сдал 147 подписей и затем донёс ещё две, что противоречит действующему законодательству. Одна из сданных позже подписей была до этого отдана муниципальным депутатом за Владимира Бортко.

Напомним, 25 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в ответ на жалобу кандидата, что он не может собрать муниципальный фильтр, предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям, откуда неделю назад ушёл председатель Олег Махно.

Капитанов ответил: «ЛДПР выступает за Россию для русских. Русские – это многоциональный народ, и надо об этом помнить». И согласился.

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Позже он сообщил, что все равно будет участвовать в выборах в связи с пожеланием партии, и сдал 147 подписей в горизбирком. Владимир Жириновский назвал произошедшее предательством со стороны Капитанова и призвал его уволиться.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что подписи муниципальных депутатов в нужном количестве принесли Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и самовыдвиженец Александр Беглов. В течение десяти дней Санкт-Петербургская избирательная комиссия примет решение об их регистрации.