Банк «Санкт-Петербург» принял делегатов Ассоциации банков Индонезии

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

4 июля в Северной столице Банк «Санкт-Петербург» принял делегацию топ-менеджеров Индонезии из банковского и академического секторов. Встреча состоялась в рамках ознакомительной поездки топ-менеджеров индонезийских банков в Россию, организованной Ассоциацией банков Индонезии при поддержке Ассоциацией банков России.

Делегатами стали члены правлений крупных индонезийских банков, включая генеральных, финансовых директоров, а также представители руководства Ассоциации банков Индонезии. Участники поездки высказали пожелание посетить ведущий российский банк, работающий в Санкт-Петербурге, и руководство Банка «Санкт-Петербург» пошло навстречу пожеланиям коллег, организовав прием делегации в головном здании банка на Малоохтинском пр., 64.

В ходе встречи заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Константин Баландин рассказал иностранным коллегам о Санкт-Петербурге, об основных сферах развития региона и роли Банка «Санкт-Петербург» в его экономике. Банкиры обсудили текущую ситуацию в российском банковском секторе, рассмотрели принципы ведения успешного бизнеса коммерческого банка в России. Особенный интерес у индонезийских коллег вызвали успехи банка в сфере привлечения депозитов от жителей региона, принципы риск-менеджмента, а также цифровые проекты банка.

«Для нашего банка стало большой честью принимать коллег из Индонезии и представить, таким образом, Санкт-Петербург на международном финансовом рынке. Надеемся, эта встреча позволит нашим гостям сформировать самое положительное мнение о российском банковском секторе, результатом чего станет установление плодотворных двусторонних отношений между банками России и Индонезии», – говорит председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

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