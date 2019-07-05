В Петербурге любовники выпали с 9-го этажа во время утех. Женщина погибла, её партнёр встал и ушёл

Свидетельницей странной истории стала жительница Невского района Петербурга. В ночь на 5 июля она собственными глазами увидела, как из окна дома 10/2 по проспекту Солидарности выпал телевизор, а за ним – женщина и мужчина. Очевидец сразу же заявила в полицию.

Приехавшие на место правоохранители нашли под окном дома труп неизвестной лет 25–30 на вид. Рядом лежал разбитый телевизор и почему-то швабра. Больше полицейские никого не увидели.

По предварительной версии, погибшая выпивала в компании четырех мужчин в квартире на девятом этаже. Затем она уединилась с одним из присутствующих – на подоконнике. Любовники так увлеклись друг другом, что не удержали равновесия и сорвались. В итоге женщина погибла, а её партнёр смог уйти с места происшествия самостоятельно. Данные обоих устанавливаются.