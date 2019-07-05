Дошкольник выбежал на дорогу в Сестрорецке, женщина на «Вольво» не успела остановиться

Маленький мальчик пострадал в результате ДТП в Сестрорецке. Он оказался на дороге там, где пешеходам находиться нельзя.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 4 июля около 20:35 на улице Володарского, 7а, женщина 1979 года рождения на «Вольво» вне зоны пешеходного перехода сбила ребенка.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой ОГИБДД по Курортному району уточняет, что автомобилистка двигалась по Крещенской улице в сторону улицы Володарского, а мальчик, по её словам, внезапно выбежал на дорогу. По данным районного отдела, ребёнок 2013 года рождения, то есть ему 5 или 6 лет.

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Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с переломом левой голени и сотрясением головного мозга.

Всего в Петербурге 4 июля в ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в Ленобласти – 11 человек. Никто не погиб, сообщает 5 июля УГИБДД. В целом по статистике аварийности день не выбивается из ряда предыдущих, исключая выходные, 29–30 июля, когда было много погибших и много пострадавших детей.