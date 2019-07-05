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Происшествия
05.07.2019 10:15
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Дошкольник выбежал на дорогу в Сестрорецке, женщина на «Вольво» не успела остановиться

Маленький мальчик пострадал в результате ДТП в Сестрорецке. Он оказался на дороге там, где пешеходам находиться нельзя.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 4 июля около 20:35 на улице Володарского, 7а, женщина 1979 года рождения на «Вольво» вне зоны пешеходного перехода сбила ребенка.

Дошкольник выбежал на дорогу в Сестрорецке, женщина на «Вольво» не успела остановиться

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой ОГИБДД по Курортному району уточняет, что автомобилистка двигалась по Крещенской улице в сторону улицы Володарского, а мальчик, по её словам, внезапно выбежал на дорогу. По данным районного отдела, ребёнок 2013 года рождения, то есть ему 5 или 6 лет.

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Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с переломом левой голени и сотрясением головного мозга.

Всего в Петербурге 4 июля в ДТП пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в Ленобласти – 11 человек. Никто не погиб, сообщает 5 июля УГИБДД. В целом по статистике аварийности день не выбивается из ряда предыдущих, исключая выходные, 29–30 июля, когда было много погибших и много пострадавших детей.

Статистика ДТП

 

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