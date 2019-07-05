Neste продает свои заправки в России и терминал в Петербурге «Татнефти»

Финская корпорация Neste продает свой розничный топливный бизнес, состоящий из 75 автозаправок и терминала в Петербурге, ПАО «Татнефть». Об этом 5 июля сообщает российская топливная сеть. Продажа не окажет влияния на деятельность Neste Marketing & Services в Финляндии и странах Балтии.

Соглашение подписано сегодня.

«Продажа российского розничного топливного бизнеса позволит нам сосредоточиться на наших стратегических приоритетах», – заявил президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер.

Он назвал бизнес в России успешным и отметил, что рад заинтересованности «Татнефти» в дальнейшем развитии сети.

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«Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО «Татнефть», станет значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке», – отметили в российской нефтегазовой компании.

По решению сторон, после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до 5 лет.

Цена сделки не раскрывается. Завершение продажи должно быть одобрено российскими антимонопольными органами, и ожидается, что сделка будет завершена к концу 2019 года.