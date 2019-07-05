С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз». Три десятка спутников уже на орбите

Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области 5 июля. Ракета выведет на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М», а также 32 малых аппарата, которые принадлежат заказчикам из 11 стран, включая Британию, Германию, Израиль, США и Францию, сообщает Роскосмос.

По данным госкопорации, запуск состоялся в 08:41 мск и стал для Восточного первым в 2019 году. Вторая ступень отделилась менее чем через пять минут, а через 9 минут 23 секунды головной блок ракеты с разгонным блоком «Фрегат» вывел все спутники на околоземную орбиту.

Как отмечает ТАСС, за запуском наблюдали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также вице-премьер Юрий Борисов и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Спутник уже пытались запустить с этого же космодрома в ноябре 2017 года, но тогда ракета-носитель потерпела катастрофу. Позже выяснилось, что ракета-носитель была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно.