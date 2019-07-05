Охота на «корейцев». Девять «Киа» исчезли за одну ночь в Петербурге

Угонщики объявили охоту на южнокорейские автомобили. Сразу девять заявлений об угонах KIA в разных районах легли на стол полиции Петербурга 4 июля.

По данным «Фонтанки», лидирует по вчерашним кражам «Киа Рио». Четыре машины белого, серого и чёрного цвета исчезли у владельцев из Выборгского, Приморского и Красногвардейского районов.

На втором месте по популярности идёт более дорогая «Киа Оптима». Чёрный, синий и коричневый автомобили стоимостью до полуторамиллиона рублей были угнаны с парковок в Московском, Красносельском и Невском районах.

Бронзу делят «Киа Сид» и «Киа Спортейдж». Владельцы не нашли свои автомобили в Выборгском и Калининском районах Петербурга.