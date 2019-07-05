Два ДТП с тремя двухколёсными за полчаса: пострадали три мотоциклиста и велосипедист-«полукот»

Две серьёзные аварии с двухколёсными транспортными средствами случились минувшим вечером в Петербурге и в Буграх в течение получаса. Пострадавших в общей сложности четверо: трое мужчин, ехавших на мотоциклах, и доставщик еды на велосипеде.

По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 4 июля около 21:50 на набережной Мартынова, 15, в Петроградском районе женщина 1989 года рождения на «Опеле Астре» совершила столкновение с мотоциклом. Госпитализированы двое: пилот (ровесник автомобилистки) в тяжёлом состоянии и его пассажир (на год старше) в состоянии средней степени тяжести, сообщает отдел пропаганды.

О второй аварии, случившейся около 22:10 между Буграми и Мурино, рассказывают 5 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Их сообщения отличаются. Первое: «Мотоциклист разогнался по Воронцовскому бульвару и сбил переезжающего через пешеходный переход у дома 5 велосипедиста доставки "Яндекс.Еды"». Второе, в комментариях, от Андрея: «Из услышанного от очевидцев на месте (не факт, что так и было). М. ехал очень быстро. В. переходил дорогу с велосипедом».

Так или иначе, а госпитализированы, по словам участников группы, оба: «...у велосипедиста перелом ноги, мотоциклиста увезли на скорой в тяжёлом состоянии». Велосипед, как говорят, улетел метров на 30.

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«Была свидетелем столкновения. Жуть, конечно, – добавляет Оля. – А велосипедист, видимо, наполовину кот. Пара жизней в запасе есть. Сломанная нога в данном случае просто джекпот».