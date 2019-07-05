На Украине задумались об освоении Арктики в компании с Норвегией

Украина может стать «арктическим игроком» и расширить взаимодействие с Норвегией на севере. Об этом заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген.

Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией, сообщает 5 июля РБК со ссылкой на норвежскую газету High North News.

«Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке», — заявил он.

По мнению посла, Киев может укрепить связи с Осло в области исследований изменения климата и спутниковых технологий.

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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение Арктики и Северного морского пути — одна из важнейших задач для России. Так, он распорядился увеличить к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.

В Арктике есть территории, принадлежащие России, Канаде, Гренландии (автономная единица в составе Дании), США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.