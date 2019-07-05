Карты, деньги, два земляка. Задержаны подозреваемые в краже 6 млн рублей со счетов клиентов Бинбанка

Петербургские оперативники задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении крупных сумм с банковских карт клиентов Бинбанка. За предполагаемыми преступниками пришлось ехать в Москву и Чебоксары.

По данным «Фонтанки», полиция отчиталась о задержании мужчин 4 июля. Одному из них 43 года, другой младше на 12 лет, оба – уроженцы города Чебоксары. Правоохранители считают, что старший располагал данными о наличии крупных накоплений на счетах граждан в ПАО «Бинбанк», а также знал их номера мобильных, которые были привязаны к онлайн-банкингу. Кража совершалась следующим образом – младший соучастник с помощью поддельной доверенности перевыпускал сим-карты жертв, после чего получал доступ к счетам клиентов Бинбанка. Далее деньги списывались и переводились на заранее подготовленные банковские карты в различных регионах РФ.

При обыске квартир предполагаемых злоумышленников были изъяты бланки нотариальных доверенностей, две печати нотариусов, 30 карт различных банков, открытых на подставных лиц, 30 сим-карт различных операторов сотовой связи.

Пока полиции известно о семи эпизодах. По каждому из них возбуждено уголовное дело о краже. Сумма похищенного превысила 6 миллионов рублей.

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Бинбанк с 1 января 2019 года объединился с банком «Открытие» под брендом последнего. «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Открытия».